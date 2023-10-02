Бастрыкин получит доклад о расследовании дела мигранта-педофила в Петербурге

Подчинённые расскажут главе Следственного комитета о преследорвании 25-летним иностранцем двух школьницАлександр Бастрыкин заинтересовался ходом расследования уголовного дела о сексуальном преследовании двух школьниц.
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