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Бастрыкин получит доклад о расследовании дела мигранта-педофила в Петербурге

Бастрыкин получит доклад о расследовании дела мигранта-педофила в Петербурге

Подчинённые расскажут главе Следственного комитета о преследорвании 25-летним иностранцем двух школьницАлександр Бастрыкин заинтересовался ходом расследования уголовного дела о сексуальном преследовании двух школьниц.

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