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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ренн» уволит Сампаоли после 5 поражений подряд. Команда идет 16-й в Лиге 1, тренер работал чуть больше 2 месяцев

Французский клуб принял решение уволить 64-летнего Хорхе Сампаоли с поста главного тренера, об этом сообщил Фабрицио Романо.

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