В России предприниматели без ИП смогут получить налоговый вычет

В России расширят круг лиц, имеющих право на профессиональный налоговый вычет. Речь идет о гражданах, не зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя, но фактически осуществляющих предпринимательскую деятельность.
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