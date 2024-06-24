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В России предприниматели без ИП смогут получить налоговый вычет

В России расширят круг лиц, имеющих право на профессиональный налоговый вычет. Речь идет о гражданах, не зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя, но фактически осуществляющих предпринимательскую деятельность.

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