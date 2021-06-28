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Как Россия у Америки Украину не купила

Каков один из главных страхов профессиональных политических проституток с Украины? Элита незалэжной нации, превратившая подаренную ей Москвой часть России в главную куртизанку планеты, очень боится, что ею попользуются, а потом обманут, не заплатив.

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