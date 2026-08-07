Адвокат Воропаев оценил возможность возвращения смертной казни в России

Журналист Владимир Соловьев предложил вернуть смертную казнь в России. Однако возвращение смертельного приговора в стране невозможно, такое мнение выразил член Московской коллегии адвокатов Павел Воропаев.
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