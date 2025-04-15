Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Южно-Сахалинский суд вынес приговор солдату, добровольно сдавшемуся в плен ВСУ

Южно-Сахалинский суд вынес приговор солдату, добровольно сдавшемуся в плен ВСУ

В Южно-Сахалинском гарнизонном военном суде завершилось слушание, организованное по делу солдата Вооруженных сил России (ВС РФ) и бывшего шахтера из Сахалинска Романа Иванишина, который самостоятельно решил сдаться в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО).

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