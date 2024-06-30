Сколько раз за лето нужно окучивать картофель, чтобы получить богатый урожай Юлия ЧелкановаДля многих дачников и садоводов, выращивание картофеля является не только способом получить свежие и вкусные клубни, но и настоящим искусством.
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