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Ученые из Адыгеи установили происхождение южнороссийских мамонтов

Учёные из Адыгейского государственного университета (АГУ) впервые осуществили генетический анализ мамонта, найденного на берегу Краснодарского водохранилища вблизи аула Нечерезий, и выявили его связь с мамонтами из Якутии.

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