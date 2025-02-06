Ученые из Адыгеи установили происхождение южнороссийских мамонтов

Учёные из Адыгейского государственного университета (АГУ) впервые осуществили генетический анализ мамонта, найденного на берегу Краснодарского водохранилища вблизи аула Нечерезий, и выявили его связь с мамонтами из Якутии.
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