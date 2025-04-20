Профессор Катасонов: В России миллионы тунеядцев, а плодят их Минтруда с Минэкономразвития

Министерства гордятся победой над безработицей, но на самом деле это не более, чем миф Валентин Катасонов Фото: ТАСС С 2022 года российские чиновники начали радостно рапортовать об обозначившейся тенденции сокращения безработицы в стране.
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