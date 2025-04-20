Профессор Катасонов: В России миллионы тунеядцев, а плодят их Минтруда с Минэкономразвития

ИХ

Ирина Храмцова

А, сколько людей не ходят и не становятся на учет в центры занятости, зная, что надежды получить достойную работу, нет. Или предлагают несоответствующую полученного образования или с такой, маленькой зарплатой, что на проезд не хватает.