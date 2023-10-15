По словам актёров озвучки, Armored Core 6: Fires of Rubicon разошлась тиражом 2,8 млн. копий ...

По словам актёров озвучки, Armored Core 6: Fires of Rubicon разошлась тиражом 2,8 млн. копийСогласно новой информации, опубликованной актёрами озвучивания игры Armored Core 6: Fires of Rubicon, с момента ее запуска 24 августа 2023 года было продано более 2,8 миллионов копий этой игры для ПК и консолей PlayStation, Xbox… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.