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На Кубани водителя, из-за которого погибли отец и малыш, приговорили к 12 годам

На Кубани водителя, из-за которого погибли отец и малыш, приговорили к 12 годам

Владимир Постовой, которого на Кубани отправили в колонию общего режима на 12 лет. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края На Кубани суд отправил в колонию общего режима на 12 лет Владимира Постового, который, будучи пьяным, устроил ДТП, в результате чего погибли мужчина и его новорождённый сын, ехавшие из роддома.

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