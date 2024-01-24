Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Шершов
    жополизДепутат Госдумы п...
  • Владимир Ахтырченко
    Вообще-то не нужно было эту хитрость афишировать. Эти долбанные похвальбушники видимо специально своё недержание выкл...Российские бойцы ...
  • владимир
    ну на кой хрен об этом писать?Сделали-молодцы. Разгромили  вдвойне  герои, но базлать об этом зачем? Учить хохлов над...Российские бойцы ...

Ситуация самая сложная. Россию бьют, а отвечать нельзя

Ситуация самая сложная. Россию бьют, а отвечать нельзя

Царьград STAFF SGT. OSCAR GOLLAZ/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS Россия оказалась в сложной ситуации, когда от выбора действий может зависеть ход проведения СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Силяков
Зачем заражать украинские (наши) земли?
Ответить
10 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Никакого ядерного оружия на Украине! Если бы российские руководители были немного решительнее, то и эта СВО не понадобилась бы.Но их поведение так и не изменилось. Трусоватость, характерная черта нынешних управленцев России.Поэтому, мы можем увидеть еще очень много сюрпризов от укронацистов. Ведь они твердо убедились в том, что им все дозволено и никакого действенного ответа в отношении правителей Украины не будет. То, что пускают ракеты, якобы &quot;возмездие&quot; за убийства мирных жителей России, это не имеет значения, от слова совсем.
Ответить
9 час.
Н
Николай
........................ Раду, МО, другие всякие министерства, офис пырзидента вукраины и все места где появляются любые представители запада!!!
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх