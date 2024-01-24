Ситуация самая сложная. Россию бьют, а отвечать нельзя

ЛК

Любовь Кузьмина

Никакого ядерного оружия на Украине! Если бы российские руководители были немного решительнее, то и эта СВО не понадобилась бы.Но их поведение так и не изменилось. Трусоватость, характерная черта нынешних управленцев России.Поэтому, мы можем увидеть еще очень много сюрпризов от укронацистов. Ведь они твердо убедились в том, что им все дозволено и никакого действенного ответа в отношении правителей Украины не будет. То, что пускают ракеты, якобы "возмездие" за убийства мирных жителей России, это не имеет значения, от слова совсем.