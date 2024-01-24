Царьград STAFF SGT. OSCAR GOLLAZ/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS Россия оказалась в сложной ситуации, когда от выбора действий может зависеть ход проведения СВО.
Ситуация самая сложная. Россию бьют, а отвечать нельзя
Комментарии
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Александр Силяков
Зачем заражать украинские (наши) земли?
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10 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Никакого ядерного оружия на Украине! Если бы российские руководители были немного решительнее, то и эта СВО не понадобилась бы.Но их поведение так и не изменилось. Трусоватость, характерная черта нынешних управленцев России.Поэтому, мы можем увидеть еще очень много сюрпризов от укронацистов. Ведь они твердо убедились в том, что им все дозволено и никакого действенного ответа в отношении правителей Украины не будет. То, что пускают ракеты, якобы "возмездие" за убийства мирных жителей России, это не имеет значения, от слова совсем.
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9 час.
Н
Николай
........................ Раду, МО, другие всякие министерства, офис пырзидента вукраины и все места где появляются любые представители запада!!!
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7 час.
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