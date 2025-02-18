Голкипер "Трактора" Фукале: чтобы Овечкин ни пил во время матчей, он забивает

Канадский голкипер российского клуба "Трактор" Зак Фукале оценил любовь российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина к вредной еде и газированным напиткам, отметив, что самое важное заключается в том, что хоккеист при таком питании выдает результат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии