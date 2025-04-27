Заноза
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Заноза

14 199 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Как говорится,"Не фига себе,пивка попили"Минутка "КТО К НА...
  • Tania Еременко
    Может быть, но он же яурэй...)))Началось: От Пуга...
  • Александр Зиборов
    Запад заставляет украинцев воевать до последнего украинца, а американцев – до последнего доллара. Доллары потом напеч...Последние события...

Минутка "КТО К НАМ С ЧЕМ И ЗАЧЕМ, ТОТ ОТ ТОГО И ТОГО"

Минутка "КТО К НАМ С ЧЕМ И ЗАЧЕМ, ТОТ ОТ ТОГО И ТОГО"

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли:   ▫️ более 76 550 военнослужащих,  ▫️ 412 танков,  ▫️ 341 боевую машину пехоты,  ▫️ 314 бронетранспортеров,  ▫️ 2 297 других боевых бронированных машин,  ▫️ 2 803 автомобиля,  ▫️ 647 самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии,  ▫️ 64 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США,  ▫️ 31 пусковую установку зенитных ракетных комплексов, 11 транспортно-заряжающих машин,  ▫️ 134 станции РЭБ,  ▫️ 13 РЛС ПВО, 22 РЛС контрбатарейной борьбы,  ▫️ 64 единицы инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 16 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, командно-штабную машину и пять РЛС радиоэлектронной разведки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр
Как говорится,&quot;Не фига себе,пивка попили&quot;
Ответить
1 час.
наверх