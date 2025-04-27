Минутка "КТО К НАМ С ЧЕМ И ЗАЧЕМ, ТОТ ОТ ТОГО И ТОГО"

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли: ▫️ более 76 550 военнослужащих, ▫️ 412 танков, ▫️ 341 боевую машину пехоты, ▫️ 314 бронетранспортеров, ▫️ 2 297 других боевых бронированных машин, ▫️ 2 803 автомобиля, ▫️ 647 самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, ▫️ 64 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, ▫️ 31 пусковую установку зенитных ракетных комплексов, 11 транспортно-заряжающих машин, ▫️ 134 станции РЭБ, ▫️ 13 РЛС ПВО, 22 РЛС контрбатарейной борьбы, ▫️ 64 единицы инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 16 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, командно-штабную машину и пять РЛС радиоэлектронной разведки.