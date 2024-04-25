Финтех-направление Ozon за первый квартал заработало 14,6 млрд рублей 

Онлайн-ритейлер Ozon в первый раз раскрыл отдельные результаты по сегменту «финтех» — Ozon Fintech, который развивает финансовые и платежные сервисы для потребителей и предпринимателей на базе «Озон банка» и МКК «Озон кредит».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии