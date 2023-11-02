Как заявит о себе на международной выставке-форуме "Россия" Алтайский край?

Гости познакомятся с уникальной природой и традициями Алтайского края Алтайский край, как и остальные 88 регионов, представят свои важнейшие достижения в самых различных отраслях на международной выставке-форуме "Россия", которая откроется в Москве 4 ноября и продлится до середины апреля.