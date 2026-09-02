Попова объявила о начале вакцинации от гриппа на сезон 2026—2027 годов

В России стартовала кампания по вакцинации от гриппа на эпидемический сезон 2026—2027 годов. Об этом сообщает РИА Новости.
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