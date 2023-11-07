Политнавигатор Командующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его помощник майор Геннадий Частяков погиб в свой день рождения в доме под Киевом «при трагических обстоятельствах».
Под Киевом взорвался помощник Залужного. «Конфеты Судоплатова» или разборки с Зеленским?
Комментарии
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PRoMeThEuS
Шприц могли бросить после оказания первой помощи - уколов обезбола, врачи или близкие, они часто так делают. Наркоманов там не было и подбрасывать щприц тоже глупость. А вот то что офицер в самом расцвете сил погиб и сильно пострадал его сын, говорит о том, что у него не было шансов откинуть гранату, в окно, ванну, туалет, за стену и тд Значит подрыв был грамотно устроен в коробке или как-то ещё, иначе он успел бы хоть как то реагировать. И вообще, кто дарит боевые гранаты! Ещё и вместе с синькой? Бред! Ну и детям тоже никто не дал бы остаться с ними наедине, поиграть и тд в доме офицера, даже при праздновании др.
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Сергей Евдокимов
Владлен Татарский отмщен. Следующий кто?
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ВВ
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Зачем скоту давать возможность жить- взял оружие против РОССИИ- однозначно должен быть уничтожен, кормить, одевать, зачем?!
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