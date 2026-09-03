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Индекс Мосбиржи достиг максимума с 14 августа

Индекс Мосбиржи достиг максимума с 14 августа

Индекс Мосбиржи достиг отметки 2210,62 пункта, лидером роста стали акции «Озон», подорожавшие на 5%.В ходе биржевых торгов 3 сентября индекс Мосбиржи превысил отметку 2200 пунктов, что является максимумом с 14 августа.

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