Индекс Мосбиржи достиг максимума с 14 августа

Индекс Мосбиржи достиг отметки 2210,62 пункта, лидером роста стали акции «Озон», подорожавшие на 5%.В ходе биржевых торгов 3 сентября индекс Мосбиржи превысил отметку 2200 пунктов, что является максимумом с 14 августа.
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