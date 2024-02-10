Свердловские предприятия добыли больше шести тонн золота за год

Предприятия Союза золотопромышленников Урала добыли 6 300 килограммов золота в 2023 году. Самые большие показатели у крупнейшего предприятия региона — «Золото Северного Урала», сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
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