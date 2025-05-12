Банки предлагают возложить ответственность за мошенников на операторов

Банковское сообщество совместно с Национальным советом финансового рынка (НСФР) направило в Минцифры письмо с предложениями по совершенствованию взаимодействия кредитных организаций и операторов связи в рамках борьбы с телефонным и онлайн-мошенничеством.
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