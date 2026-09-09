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Мерцу пришлось трижды успокаивать депутатов, не желавших его слушать

Мерцу пришлось трижды успокаивать депутатов, не желавших его слушать

Lenny Karpe/IMAGO/TASS Бундестаг гудел во время выступления немецкого канцлера Фридриха Мерца, ему приходилось трижды успокаивать депутатов, чтобы сказать хоть что-то.

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