Винисиус, Беллингем, Холанд, Мбаппе – среди номинантов на премию игроку года в Европе от Globe Soccer Awards

Полный список номинантов выглядит следующим образом: Алессандро Бастони («Интер»); Джуд Беллингем («Реал»); Хакан Чалханоглу («Интер»); Фил Фоден («Манчестер Сити»); Антуан Гризманн («Атлетико»); Алехандро Гримальдо («Байер»); Серу Гирасси («Штутгарт»); Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»); Матс Хуммельс («Боруссия Дортмунд»); Харри Кейн («Бавария»); Йозуа Киммих («Бавария»); Тони Кроос («Реал»); Лаутаро Мартинес («Интер»); Килиан Мбаппе («ПСЖ»); Коул Палмер («Челси»); Родриго («Реал»); Букайо Сака («Арсенал»); Мохамед Салах («Ливерпуль»); Бернарду Силва («Манчестер Сити»); Винисиус Жуниор («Реал»).
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