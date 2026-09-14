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Компания из Всеволожска выиграла тендер на уборку трамвайных путей в Петербурге за 227 млн рублей

В Петербурге завершился конкурс на содержание и уборку обособленных трамвайных путей и посадочных площадок, который выиграла компания АО «Балтсервис» из Всеволожского района Ленинградской области.

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