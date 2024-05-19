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Президент Сербии процитировал маршала СССР Жукова из-за давления Запада

Президент Сербии процитировал маршала СССР Жукова из-за давления Запада

Президент Сербии Александр Вучич на фоне ожидаемой резолюции о «геноциде в Сребренице» на Генеральной ассамблее ООН процитировал маршала СССР Георгия Жукова о неблагодарности Запада за освобождение от фашизма.

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