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Венгрия попросила США не распространять на нее пошлины из-за закупок энергоресурсов РФ

Венгрия попросила США не распространять на нее пошлины из-за закупок энергоресурсов РФ

Глава комитета по иностранным делам парламента Венгрии Мартон Гайду заявил, что Будапешт попросил Вашингтон не распространять на страну дополнительные пошлины, которые могут быть введены против государств, продолжающих покупать российские нефть и газ.

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