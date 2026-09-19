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Царьград

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Новосибирцы потратили 4,2 млрд рублей на бьюти-услуги с начала 2026 года

Новосибирцы потратили 4,2 млрд рублей на бьюти-услуги с начала 2026 года

Сфера бьюти-услуг в Новосибирской области продолжает демонстрировать уверенный рост. По сведениям Новосибирскстата, только за январь–июль 2026 года жители региона потратили на парикмахерские и косметические процедуры свыше 4,2 миллиарда рублей.

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