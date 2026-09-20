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Новости Брянска

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Ковальчук лидирует на выборах главы региона

Ковальчук лидирует на выборах главы региона

После обработки 0,29% протоколов врио главы региона Егор Ковальчук от «Единой России» набирает 82,64% голосов, ближайший соперник от КПРФ — 8,14%.

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