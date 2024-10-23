Мэр Екатеринбурга ответил Матвиенко после разноса из-за плохого транспорта. Видео

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов признал критику спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко о плохом состоянии городского общественного транспорта справедливой и подчеркнул сложность решения этой проблемы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии