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Царьград

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"Буду вынужден": Трамп допустил применение "адских санкций" против России

"Буду вынужден": Трамп допустил применение "адских санкций" против России

Дональд Трамп заявил, что может ввести новые санкции против России, если сочтёт это необходимым.Президент США Дональд Трамп допустил возможность введения новых санкций против России, если сочтёт это нужным.

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