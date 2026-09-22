"Буду вынужден": Трамп допустил применение "адских санкций" против России

Дональд Трамп заявил, что может ввести новые санкции против России, если сочтёт это необходимым.Президент США Дональд Трамп допустил возможность введения новых санкций против России, если сочтёт это нужным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Украинский нацист...
- Погоны сняли, пуг...
- "Они сбежали обра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым