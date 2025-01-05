Приставы намерены взыскать с экс-сенатора Шпигеля более 8,6 млрд рублей

В отношении бывшего члена Совета Федерации, основателя фармацевтической компании «Биотэк» Бориса Шпигеля, осуждённого за дачу взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, судебные приставы открыли восемь производств о взыскании более 8,6 млрд рублей.
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