Бренды России рассказали о липецкой усадьбе героя обороны Севастополя

16 июля 1867 года участник Венгерского похода 1849 года и герой обороны Севастополя князь Виктор Васильчиков подал прошение об отставке и поселился в своем имении в селе Трубетчино Лебедянского уезда (в настоящее время Добровского округа Липецкой области).