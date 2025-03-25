Трамп уверен в своей, проштрафившейся с чатом о хуситах, команде

Политика как она есть

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Трамп продолжает сохранять уверенность в своей команде, несмотря на скандал с групповым чатом, куда попали военные данные об ударе США по хуситам в Йемене.