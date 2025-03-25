Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 084 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    что, ждёте очередной опломбированный вагончик с очередным вовой ульяновым?Лавров: желание н...
  • Галина Чужая
    Я ещё 2 года назад говорила, что у нас опять 1941 год. Опять Германия создала  Рейх, уже Четвертый!!, и решила  не  м...Лавров: желание н...
  • Mikhail Stepanov
    Дебил, б…дь, презервативы себе пускай покупают , на голову оденут для защиты от России!Глава Евросовета ...

Трамп уверен в своей, проштрафившейся с чатом о хуситах, команде

Трамп уверен в своей, проштрафившейся с чатом о хуситах, команде

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Трамп продолжает сохранять уверенность в своей команде, несмотря на скандал с групповым чатом, куда попали военные данные об ударе США по хуситам в Йемене.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх