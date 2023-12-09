Воробьев: школьники из Долгопрудного взяли «золото» на олимпиаде в Бангкоке

РИАМО - 9 дек. Школьники из Долгопрудного Мария Торкановская и Роман Кожевников выиграли 2 золотые медали на Международной естественно-научной олимпиаде в Бангкоке, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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