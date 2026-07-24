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Царьград

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Верховный суд ДНР приговорил гражданку Латвии к 13 годам за наемничество

Верховный суд ДНР приговорил гражданку Латвии к 13 годам за наемничество

Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданку Латвии, Сармите Цируле, к 13 годам колонии общего режима за участие в украинских ВСУ с февраля 2022 по март 2026 года.

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