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Зарплата Тарасова в «Ак Барсе» – около 40 млн рублей

Появились подробности перехода нападающего Даниила Тарасова в «Ак Барс» из «Динамо». По данным «Бизнес Online», казанский клуб заплатил компенсацию в размере 15-20 миллионов рублей, хотя изначально бело-голубые просили 35 млн рублей.

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