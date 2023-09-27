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В WhatsApp рассказали, на каких гаджетах приложение перестанет работать

В WhatsApp рассказали, на каких гаджетах приложение перестанет работать

Разработчики WhatsApp рассказали, на каких телефонах уже нельзя будет работать с приложением. Речь про гаджеты, которые не смогут поддерживать работу приложения с 24 октября, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на «Российскую газету».

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