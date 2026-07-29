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Политика как она есть

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Медведев: Сохранить Россию можно только победой над Украиной

Медведев: Сохранить Россию можно только победой над Украиной

У всех политических сил в России есть одна общая и первоочередная задача — сохранить страну. Достичь этой цели, можно только одержав победу в специальной военной операции на Украине.

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Комментарии
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Алексей Тан
Русская народная мудрость гласит: ========= Кто о чём а (....) о бане!.... Так и Медведев глаголит ...-&quot;Медведев: Сохранить Россию можно только победой над Украиной&quot;... вот только &quot;украина&quot;, это всего лишь &quot;ПОЛЕ БОЯ&quot;.... А воюют РУССКИЕ, с Иудейским миром, где их оружием является Американский ШЕКЕЛЬ!... ДОЛЛАР!... и не так уж и важно... територия Украины ЭТО ... или територия Белярюси.... ВСЁ ОДНО!!.... ЛИЦА, ОДНИ и ТЕЖЕ.
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