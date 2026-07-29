Алексей Тан

Русская народная мудрость гласит: ========= Кто о чём а (....) о бане!.... Так и Медведев глаголит ...-"Медведев: Сохранить Россию можно только победой над Украиной"... вот только "украина", это всего лишь "ПОЛЕ БОЯ".... А воюют РУССКИЕ, с Иудейским миром, где их оружием является Американский ШЕКЕЛЬ!... ДОЛЛАР!... и не так уж и важно... територия Украины ЭТО ... или територия Белярюси.... ВСЁ ОДНО!!.... ЛИЦА, ОДНИ и ТЕЖЕ.