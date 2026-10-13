Сгорел самый крутой рынок европейской столицы

Пожар уничтожил Marché des Enfants Rouges, считавшийся «самым крутым рынком в Париже». В огне сгорела достопримечательность 17-го века, которая избежала сноса в 1980-х годах.
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