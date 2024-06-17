Резко выросло производство автомобилей марки Lada

По итогам первых пяти месяцев 2024 года суммарные объемы производства автомобилей Lada в России увеличились на 61 процент в сравнении с тем же периодом 2023 года и достигли уровня примерно в 195 тысяч единиц.
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