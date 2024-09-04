Путину доложили о строительстве домов для бойцов ТОФ во Владивостоке

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Президент России Владимир Путин во время своего визита в пункт базирования Приморской флотилии затронул вопросы обеспечения достойными бытовыми условиями военнослужащих Тихоокеанского флота РФ (ТОФ).
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