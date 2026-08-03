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Царьград

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ESPN: Крузейро приостановил переговоры по Луису Энрике

ESPN: Крузейро приостановил переговоры по Луису Энрике

Бразильский "Крузейро" и петербургский "Зенит" не договорились о продаже нападающего Луиса Энрике. "Зенит" попросил денежную компенсацию и игрока из "Крузейро", однако бразильцы согласны на один денежный расчет.

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