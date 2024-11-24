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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Почему удар "Орешником" ни на что не повлияет

Оптимист Р. Ищенко  резко  переобулся,  сеет зраду и   на  пальцах  растолковывает,   почему  удар  "Орешником" по  Днепропетровску  ни  на что  не  повлияет, и  что американцы  хотят  заставить нас выбирать между инициированием мировой войны и   капитуляцией.

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