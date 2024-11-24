Почему удар "Орешником" ни на что не повлияет

Оптимист Р. Ищенко резко переобулся, сеет зраду и на пальцах растолковывает, почему удар "Орешником" по Днепропетровску ни на что не повлияет, и что американцы хотят заставить нас выбирать между инициированием мировой войны и капитуляцией.
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