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Не могу уже больше терпеть срывы мужа

Не могу уже больше терпеть срывы мужа

С мужем вместе 6 лет, он наркозависимый. Я с первого дня об этом знала, но не понимала раньше всю суть этой болезни.

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Максим Шишкин
Алкоголиков и наркоманов - надо полностью изолировать от общества. Резервации, лагеря. Пожизненно. Ни алкоголизм, ни наркомания - не лечатся и несут нормальным людям одни проблемы. Автору - выкинь убогого на помойку жизни, уходи и начни жить.
Максим Шишкин
И еще автору - если сейчас не уйдешь - рано или поздно этот отброс променяет тебя на наркоту или на бутылку.
Владимир Eвтушенко
Дура ты, если живёшь с подонком.Только не надо ля-ля про любовь
Елена игрик
Ну и ну ... 34 года! Шесть лет наркомана теппит и просит Бога, чтобы он ей еще терпения подкинул! Ну подкинет, в 40 оглянется, да поздно будет. Вообще, о чем нужно думать, чтобы идти замуж за нарика? О хорошей и спокойной жизни в любви до старости? Автору разводиться и валить в другой город, пока вообще не убил.
Ирина Сычева
Вам нужен хороший психотерапевт. Вы созависимый человек, и этот узел надо как-то рубить.
Максим Шишкин
Ей валить надо от неполноценного ублюдка, предоставив ему право сдохнуть от того, от чего он хочет.
Varshavskiy Иващенко
Задолбали уже этими ispovedi.com Ами!
Виктория Смолкина
Беги пока жива, вы как я поняла не венчаны, и что вас держит вместе, тем более жилье не его, тупо двери не открывать и все и не пускать.
Lena Heidel
Похоже, что болезнь его усугубляется. Если он агрессивен и Вас бьёт, то может случиться, что если не убьёт то искалечит. А если детей нет, то в Вашем случае это и неплохо. Стоит ли рожать от наркомана. Если хотите сеим побеседовать о разводе, не делайте это один на один с ним. Он непредсказуем.
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Пойми наконец, что от его болезни страдает больше не он, а ТЫ! и срочно беги беги беги куда глаза глядят
Михаил_
Очень высокую духовную планку барышня себе поставила, но по силам ли и угоден ли Богу такой брак? Молить Бога о даровании сил и разумения, как правильно поступить. Господь подаст или силы, или укажет другой путь. Церковь допускает развод из-за наркозависимости супруга. Молиться за него после развода никто не запретит.
Vera Dobryagina
А как мне быть, если я не хочу с ним жить? Это из исповеди автора цитата. Так не жить с ним, и всех делов. Вы чего - зомбированная, или околдованная, или от вашего мужа зависимы в чём-то? Дверь закрыла, замки поменяла, вещи на лестницу выставила. За что вы держитесь? Что может дать вам этот человек? Четвёртый десяток бабе - ну хоть немного-то уже надо поумнеть.
людмила голдабина
Он уходит. Флиртует и не только с девушками. Сидите, ждите. Наркоман вернется вместе с заразой. Хорошо, если эта зараза будет излечима.
Эмма
Гони его в шею! Меняй замки! Он не изменится!!!!!!!!!!!
Елена
Милая.вы себя в гроб загоните так.Я бы вам посоветовала походить, так же на встречи с созависимыми.Ведь вы творец своей жизни,ни его.Ваш супруг хорошо устроился и манипулирует вами,а ваша собственная жизнь проходит мимо.По своему опыту знаю,что не легко избавиться от таких людей,но это возможно.Вам нужна помощь и искать ее нужно у таких же людей,как вы, только уже получивших помощь или психотерапевта.И еще: "На бога надейся,а сам не плошай",помните?Спасайтесь сами,удачи вам.

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