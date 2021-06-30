Не могу уже больше терпеть срывы мужа

5МИНУТКАПолитикаНе могу уже больше терпеть срывы мужа С мужем вместе 6 лет, он наркозависимый. Я с первого дня об этом знала, но не понимала раньше всю суть этой болезни.Вернуться к статье1510НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМаксим ШишкинАлкоголиков и наркоманов - надо полностью изолировать от общества. Резервации, лагеря. Пожизненно. Ни алкоголизм, ни наркомания - не лечатся и несут нормальным людям одни проблемы. Автору - выкинь убогого на помойку жизни, уходи и начни жить.Максим ШишкинИ еще автору - если сейчас не уйдешь - рано или поздно этот отброс променяет тебя на наркоту или на бутылку.Владимир EвтушенкоДура ты, если живёшь с подонком.Только не надо ля-ля про любовьЕлена игрикНу и ну ... 34 года! Шесть лет наркомана теппит и просит Бога, чтобы он ей еще терпения подкинул! Ну подкинет, в 40 оглянется, да поздно будет. Вообще, о чем нужно думать, чтобы идти замуж за нарика? О хорошей и спокойной жизни в любви до старости? Автору разводиться и валить в другой город, пока вообще не убил.Ирина СычеваВам нужен хороший психотерапевт. Вы созависимый человек, и этот узел надо как-то рубить.Максим ШишкинЕй валить надо от неполноценного ублюдка, предоставив ему право сдохнуть от того, от чего он хочет.VИVarshavskiy ИващенкоЗадолбали уже этими ispovedi.com Ами!Виктория СмолкинаБеги пока жива, вы как я поняла не венчаны, и что вас держит вместе, тем более жилье не его, тупо двери не открывать и все и не пускать.Lena HeidelПохоже, что болезнь его усугубляется. Если он агрессивен и Вас бьёт, то может случиться, что если не убьёт то искалечит. А если детей нет, то в Вашем случае это и неплохо. Стоит ли рожать от наркомана. Если хотите сеим побеседовать о разводе, не делайте это один на один с ним. Он непредсказуем.125k 12345Пойми наконец, что от его болезни страдает больше не он, а ТЫ! и срочно беги беги беги куда глаза глядятМихаил_Очень высокую духовную планку барышня себе поставила, но по силам ли и угоден ли Богу такой брак? Молить Бога о даровании сил и разумения, как правильно поступить. Господь подаст или силы, или укажет другой путь. Церковь допускает развод из-за наркозависимости супруга. Молиться за него после развода никто не запретит.Vera DobryaginaА как мне быть, если я не хочу с ним жить? Это из исповеди автора цитата. Так не жить с ним, и всех делов. Вы чего - зомбированная, или околдованная, или от вашего мужа зависимы в чём-то? Дверь закрыла, замки поменяла, вещи на лестницу выставила. За что вы держитесь? Что может дать вам этот человек? Четвёртый десяток бабе - ну хоть немного-то уже надо поумнеть.людмила голдабинаОн уходит. Флиртует и не только с девушками. Сидите, ждите. Наркоман вернется вместе с заразой. Хорошо, если эта зараза будет излечима.ЭЭммаГони его в шею! Меняй замки! Он не изменится!!!!!!!!!!!ЕленаМилая.вы себя в гроб загоните так.Я бы вам посоветовала походить, так же на встречи с созависимыми.Ведь вы творец своей жизни,ни его.Ваш супруг хорошо устроился и манипулирует вами,а ваша собственная жизнь проходит мимо.По своему опыту знаю,что не легко избавиться от таких людей,но это возможно.Вам нужна помощь и искать ее нужно у таких же людей,как вы, только уже получивших помощь или психотерапевта.И еще: "На бога надейся,а сам не плошай",помните?Спасайтесь сами,удачи вам.Комментировать
Свежие комментарии