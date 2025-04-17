Театр абсурда
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Театр абсурда

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Схема налажена один отвлекает другой ворует: приезжие одного за другим грабят доверчивых продавцов

Схема налажена один отвлекает другой ворует: приезжие одного за другим грабят доверчивых продавцов

Avia.pro - СМИ Екатеринбург. В одном из магазинов электроники снова пропал дорогой смартфон, а камеры видеонаблюдения запечатлели юных героев, чьи ловкие движения напоминают отрепетированный спектакль.

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