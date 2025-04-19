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Свежие комментарии

Егор Перов: ´Ребята сказали: ´Наконец-то´.

Егор Перов: ´Ребята сказали: ´Наконец-то´.

Беседа с ведущим инженером по наладке и испытаниям цеха КИПиА Егором ПЕРОВЫМ, чье фото размещено на главной Доске почета ´Белшины´, проходила четко и размеренно, собеседник отвечал на вопросы взвешенно и вдумчиво подбирая слова.

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