Егор Перов: ´Ребята сказали: ´Наконец-то´.

Беседа с ведущим инженером по наладке и испытаниям цеха КИПиА Егором ПЕРОВЫМ, чье фото размещено на главной Доске почета ´Белшины´, проходила четко и размеренно, собеседник отвечал на вопросы взвешенно и вдумчиво подбирая слова.