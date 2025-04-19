Егор Перов: ´Ребята сказали: ´Наконец-то´.

Беседа с ведущим инженером по наладке и испытаниям цеха КИПиА Егором ПЕРОВЫМ, чье фото размещено на главной Доске почета ´Белшины´, проходила четко и размеренно, собеседник отвечал на вопросы взвешенно и вдумчиво подбирая слова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии