Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Жалкий беспонтовый  сморчек, о чем с ним можно говорить? Он полный ноль и ничего больше не решает, власть в стране  п...Глава МИД Украины...
  • Константин Самарин
    Видимо, планируют гнать горючку из навоза от голландских коров.Shell объявила об...
  • Константин Самарин
    Ничего, Европа наладит  поставки  кизяка из Монголии....British Petroleum...

«Бэтмен» Мэтта Ривза за первый уик-энд в США заработал $128,5 миллиона

«Бэтмен» Мэтта Ривза за первый уик-энд в США заработал $128,5 миллиона

«Бэтмен» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли, вышедший в прокате США 4 марта, за первый уик-энд успел заработать 128,5 миллиона долларов — это делает его лучшим дебютом студии Warner Bros в пандемийный период, сообщает Deadline.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх