«Бэтмен» Мэтта Ривза за первый уик-энд в США заработал $128,5 миллиона

«Бэтмен» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли, вышедший в прокате США 4 марта, за первый уик-энд успел заработать 128,5 миллиона долларов — это делает его лучшим дебютом студии Warner Bros в пандемийный период, сообщает Deadline.