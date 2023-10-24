Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин присвоил журналисту Владимиру Соловьеву звание Героя ДНР.
Владимира Соловьева объявили героем ДНР за заслуги, которые «остаются за кадром»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Gennady Sokolovsky
Слов нет.
Ответить
3 д.
Гость Гатапонта
И не только ордена. Сегодня, воспитанник кадетского корпуса к выпуску имеет 2-4 медали, потом в военном училище, ещё 3-4 медали. А когда он становится лейтенантом, у него вся грудь в медалях. Дослужится до майора, весь увешан будет. Люди прошедшие ВОВ столько не имели. Всё это, шойгувщина. Шойгу любит цацки вешать.
Ответить
3 д.
Evgenija Palette
Если бы он умел что-нибудь другое, он бы цацки не вешал... То есть НЕКОТОРАЯ компенсация за никчемность и незнание Армии...
Ответить
3 д.
Свежие комментарии