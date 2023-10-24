Владимира Соловьева объявили героем ДНР за заслуги, которые «остаются за кадром»

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Слов нет.
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3 д.
Гость Гатапонта
И не только ордена. Сегодня, воспитанник кадетского корпуса к выпуску имеет 2-4 медали, потом в военном училище, ещё 3-4 медали. А когда он становится лейтенантом, у него вся грудь в медалях. Дослужится до майора, весь увешан будет. Люди прошедшие ВОВ столько не имели. Всё это, шойгувщина. Шойгу любит цацки вешать.
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3 д.
Evgenija Palette
Если бы он умел что-нибудь другое, он бы цацки не вешал... То есть НЕКОТОРАЯ компенсация за никчемность и незнание Армии...
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3 д.

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