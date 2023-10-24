Владимира Соловьева объявили героем ДНР за заслуги, которые «остаются за кадром»

Гость Гатапонта

И не только ордена. Сегодня, воспитанник кадетского корпуса к выпуску имеет 2-4 медали, потом в военном училище, ещё 3-4 медали. А когда он становится лейтенантом, у него вся грудь в медалях. Дослужится до майора, весь увешан будет. Люди прошедшие ВОВ столько не имели. Всё это, шойгувщина. Шойгу любит цацки вешать.