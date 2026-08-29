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Мировое обозрение

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Санкции против «Маши и Медведя», или Киев запретил детям смотреть российский мультфильм

Санкции против «Маши и Медведя», или Киев запретил детям смотреть российский мультфильм

В августе YouTube заблокировал на Украине «Машу и Медведя». Сразу все три языковые версии канала — русскую, английскую и украинскую.

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