"ГЛАЗ ТИГРА" ПРОИГРАЛСЯ И РЕШИЛ ОТОМСТИТЬ. ТЕЛО ПЯТИЛЕТНЕЙ МАЛЫШКИ ИЩУТ ДО СИХ ПОР

ВЧ

Владимир Черноморский

Поражаюсь, инородцы ведут себя как животные, нелюди одним словом, а наша власть продолжает заселять ими территорию России, это же настоящее преступление против своего народа,а ответственности никакой, ищем какую то 5 колонку, а она находится в сердце России, что происходит, одни слова о патриотизме, а по факту?! Геноцид местного населения, с личного лобирование интереса чужестранцев