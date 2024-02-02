Мигрант из Таджикистана зверски убил женщину и её 5-летнюю дочь в Новосибирске. Тело малышки найти не могут по сей день.
"ГЛАЗ ТИГРА" ПРОИГРАЛСЯ И РЕШИЛ ОТОМСТИТЬ. ТЕЛО ПЯТИЛЕТНЕЙ МАЛЫШКИ ИЩУТ ДО СИХ ПОР
Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
Поражаюсь, инородцы ведут себя как животные, нелюди одним словом, а наша власть продолжает заселять ими территорию России, это же настоящее преступление против своего народа,а ответственности никакой, ищем какую то 5 колонку, а она находится в сердце России, что происходит, одни слова о патриотизме, а по факту?! Геноцид местного населения, с личного лобирование интереса чужестранцев
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3 час.
И
Ирина
Все адекватные россияне этому поражаются. И возмущаются. А власти довольны... Пополняют зоопарк новыми экземплярами диких "незаменимых специалистов".
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1 час.
F I
индийцев уже завозят .
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25 мин.
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